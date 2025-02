Vente OM : L'annonce de France 98 qui met le feu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a plus de 4 ans maintenant, Thibaud Vézirian annonçait la vente de l'OM. Si rien n'a été officialisé depuis, le journaliste persiste et signe à chaque fois concernant la future cession du club phocéen. Et voilà qu'une annonce d'Emmanuel Petit, champion du monde 98, au micro de RMC, a remis un peu d'huile sur le feu...

Officiellement, l'OM appartient toujours à Frank McCourt. Pourtant, de son côté, Thibaud Vézirian ne cesse de répéter que le club phocéen a été vendu, s'appuyant sur son enquête et ses informations pour affirmer cela. Ce mardi soir, sur RMC, Emmanuel Petit, champion du monde 98 avec la France, a d'ailleurs été dans le sens du journaliste concernant la vente de l'OM.

« Un nouvel actionnaire est arrivé... »

Qu'a donc dit Emmanuel Petit pour remettre de l'huile sur le feu à propos de la vente de l'OM ? Au micro de l'émission de Jérôme Rothen, il a alors confié : « Il y a eu il me semble un nouvel actionnaire qui est arrivé en fin de saison dernière, je crois... ».

« Ça permettra à certains de comprendre la suite »

Cela a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. A commencer par Thibaud Vézirian. Rebondissant sur la séquence du champion du monde 98, le journaliste a posté sur X : « Ça aurait pu être l'émission d'avril 2024, quand j'en ai parlé et que les documents sont sortis. Mais c'est déjà bien de relayer maintenant aussi sur RMC via Emmanuel Petit... Ça permettra à certains de comprendre la suite. Même si tout a déjà été dit ».