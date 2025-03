L'OM annonce une galère !

La rédaction

Sorti sur blessure face à Nantes, Amir Murillo pourrait être absent plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, d’autant que le défenseur panaméen était un élément clé de la défense de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien devra trouver des solutions, notamment avec le retour de Luiz Felipe Ramos.

Alors que l’OM s’est imposé 2-0 face à Nantes ce dimanche, un coup dur est venu ternir la victoire. Amir Murillo a dû céder sa place à Pol Lirola dès la 24e minute après une blessure. Une perte importante pour l’OM et son entraîneur Roberto De Zerbi.

«C'est à moi de me démerder»

Interrogé en conférence de presse sur l’absence de son latéral, Roberto De Zerbi n’a pas caché son inquiétude :

«Murillo sera peut-être absent quelques semaines, on verra, on s’adaptera. Mais on est l’OM, on a besoin d’un effectif complet. C’est à moi de me démerder et de faire les bons choix.»

Les options de De Zerbi

Amir Murillo, titulaire indiscutable dans la défense à trois de De Zerbi, enchaînait les titularisations. Arrivé en 2023 en provenance d’Anderlecht pour 2,5 M€, le Panaméen a su s’imposer malgré les doutes initiaux. Son absence constitue donc un vrai casse-tête pour l’OM.

Toutefois, Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour de Luiz Felipe Ramos, qui a disputé ses premières minutes sous le maillot marseillais ce dimanche.