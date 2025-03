Laure Boulleau : «Ça a matché tout de suite» avec elle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Travaillant précédemment à L’Equipe, Bertrand Latour a depuis quelques mois maintenant rejoint le groupe Canal+. Et sur la chaine cryptée, le journaliste a notamment l’occasion de côtoyer Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG et aujourd’hui consultante. Et visiblement, entre les deux, le courant est immédiatement passé.

Désormais, que ce soit lors du Canal Football Club ou lors des soirées de Ligue des Champions, on a l’occasion de voir Bertrand Latour. Ce dernier a quitté L’Equipe pour rejoindre le groupe Canal+, où officiait notamment déjà Laure Boulleau. D’ailleurs, dans un entretien accordé à L’Equipe, Bertrand Latour s’est confié sur sa relation avec l’ex-joueuse du PSG et de l’équipe de France.

« Celle que je vois le plus, c'est Laure »

« Quelles sont mes relations avec les différents consultants ? Je n'ai pas bossé avec tous encore, ils sont tellement nombreux ! Celle que je vois le plus, c'est Laure (Boulleau). Ça a matché tout de suite. Le premier dimanche, on a beaucoup discuté pendant la préparation », a-t-il ainsi confié à propos de Laure Boulleau.

« J'ai besoin de bien m'entendre avec les gens avec lesquels je travaille »

« J'ai besoin de bien m'entendre avec les gens avec lesquels je travaille, cela rend les émissions meilleures », a ensuite fait savoir Bertrand Latour après avoir expliqué s’entendre également très bien avec Samir Nasri, autre consultant du groupe Canal+.