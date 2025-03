Daniel Riolo annonce du jamais vu au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'année 2025, le PSG enchaîne les victoires satisfaisantes et conquérantes. Le club de la capitale s'approche d'un rendez-vous crucial en Ligue des champions face à Liverpool et de nombreux observateurs s'accordent pour dire que l'état de forme actuel est très encourageant. Même Daniel Riolo, jamais fermé aux critiques d'habitude, avoue que quelque chose a changé.

Le PSG devra patienter encore jusqu'à mercredi soir pour passer au peigne fin. Le club de la capitale s'avance vers un grand défi face à l'une des toutes meilleures équipes d'Europe, Liverpool. Mais les dernières semaines prouvent que les hommes de Luis Enrique affichent un niveau de jeu satisfaisant et ils semblent être capables de rivaliser. Un niveau de jeu qui impressionne Daniel Riolo, osant les comparaisons.

Daniel Riolo attend Liverpool avec impatience

Impressionnants ces dernières semaines, les Parisiens jouent le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions mercredi soir au Parc des Princes face à Liverpool, l'un des grands favoris de l'épreuve. Une rencontre très attendue par les supporters du PSG et Daniel Riolo qui a envie de voir ce que cela donne. « Il y en a eu des bonnes périodes, mais c’était des courtes périodes. Tu ne sais pas vraiment si c’est parce que le collectif était dingue ou si c’est parce que t’avais toujours un mec qui faisait la différence. Mais pour ce PSG-là, je suis encore un peu dans le brouillard, j’ai très hâte d’être mercredi soir » commente-t-il dans l'After Foot de RMC après la victoire du PSG face au LOSC samedi (4-1).

« « Par rapport au PSG de Laurent Blanc, cette équipe-là, je la trouve encore plus violente »

En s'appuyant plutôt sur une force collective cette saison, le PSG prouve qu'il est possible de s'illustrer même quand ses plus grandes stars ont quitté le navire. Un effort remarqué qui fait saliver beaucoup de monde. « Par rapport au PSG de Laurent Blanc, cette équipe-là, je la trouve encore plus violente. Un truc qui est un peu nouveau, c’est que cette équipe donne l’impression de ne jamais être fatiguée, elle fait une tonne d’efforts, efforts que font tous les joueurs. Depuis City, il s’est passé quelque chose, c’est impressionnant » poursuit Daniel Riolo.