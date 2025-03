Départ de Mbappé : Le PSG a déjà trouvé ses nouvelle stars !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour pallier le départ de son numéro 7, le club de la capitale a décidé de ne pas recruter de nouvelles vedettes. Mais comme l'a affirmé Maxwell, le PSG compte déjà plusieurs stars au sein de son effectif.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Le PSG construit un collectif jeune et fort

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG a décidé de construire un collectif jeune et fort, et ce, sans superstar. En effet, l'écurie rouge et bleu a refusé de recruter un grand nom pour remplacer son ancien numéro 7. Mais à en croire Maxwell, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compte tout de même plusieurs vedettes au sein de son effectif, qui étaient déjà présentes avant le départ du capitaine de l'équipe de France.

«Ousmane, Marquinhos, Hakimi, Barcola, ce sont des stars»

« S'il n'y a plus de stars dans le projet du PSG ? Nuno (Mendes), Ousmane (Dembélé), Marquinhos, Hakimi, Barcola, ce sont des stars... Ils sont tous super efficaces. Est-ce qu'il y a mieux qu'eux en Europe à leurs postes ? Il y a des individualités qui se révèlent en plus. Un joueur comme Pacho, par exemple. Un défenseur agressif. Et puis, il y a le style de jeu. Cela fait deux ans qu'ils travaillent avec Luis Enrique. On lui donne du temps. On sent que l'équipe le suit. Qu'elle a adopté ce jeu collectif avec du contrôle. Ça me plaît. C'est un collectif solide, qui sait avoir un niveau de performance sur plusieurs matches. Et surtout dans les moments clefs », a déclaré Maxwell, ancien pensionnaire du PSG, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.