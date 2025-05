Canal+ : Le calvaire de Samir Nasri filmé par Laure Boulleau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller de Ligue des Champions (0-1). Sur le plateau de Canal+ pour analyser la rencontre, Samir Nasri a donc assisté au revers de son ancienne équipe. Un moment immortalisé par Laure Boulleau, qui a ensuite diffusé les réactions de l’ancien Gunner.

En tant qu’ancien joueur d’Arsenal, Samir Nasri était bien évidemment pour les Gunners mardi soir pour la demi-finale aller de Ligue des Champions face au PSG. Malheureusement pour le club londonien, cette première manche a tourné en faveur des Parisiens, vainqueurs grâce à un but d’Ousmane Dembélé.

Pas de déception pour Nasri !

Sur ses réseaux sociaux, Laure Boulleau a posté une vidéo des coulisses de ce Arsenal-PSG à Canal+. Sur celle-ci, on peut ainsi assister aux réactions de Samir Nasri à la défaite des Gunners. « Je suis silencieux aujourd’hui ? Je suis fatigué », a d’abord expliqué l’ancien joueur d’Arsenal pendant la rencontre, niant par la même occasion être déçu du match des Londoniens.

« La semaine prochaine, ça va bien se passer »

Arsenal a donc fini par s’incliner face au PSG (0-1). Et après la rencontre, Laure Boulleau est allée voir Samir Nasri pour lui demander un sourire et qu’il ne soit pas triste. « Je ne suis pas triste, je suis fatigué. Je suis sûr ? Certain », a-t-il alors répondu. Face à certains fans d’Arsenal présents sur le plateau de Canal+, Nasri a ensuite promis : « La semaine prochaine, ça va bien se passer ».