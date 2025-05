Mercato : L'OM boucle le transfert parfait !

La rédaction

Critiqué à son arrivée cet hiver pour son irrégularité et son positionnement, Amine Gouiri a rapidement mis tout le monde d’accord avec des performances éclatantes sous le maillot de l’OM. Auteur d’un excellent début de parcours, il semble déjà avoir conquis supporters et anciens joueurs, comme Sonny Anderson. L’OM tient-il enfin son buteur ? Éléments de réponse.

Amine Gouiri est arrivé à l’OM cet hiver contre 22 M€ et a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment concernant son irrégularité ou encore le positionnement sous lequel Roberto De Zerbi souhaite l’utiliser : numéro 9. Des critiques que l’attaquant algérien a vite fait taire avec des performances impressionnantes.

«Le joueur qu’il fallait»

Ces prestations d’Amine Gouiri ont d’ailleurs ravi l’ancien joueur de l’OM, Sonny Anderson. «Je pense que c’est le joueur qu’il fallait pour Marseille. C’est un attaquant d’instinct, capable de faire de bonnes choses», explique l’ancien Marseillais dans La Provence.

L’OM se renforce en attaque

Un transfert qui s’annonce parfait pour les deux parties : l’OM a enfin trouvé son attaquant, et Amine Gouiri montre un semblant de stabilité et de régularité. L’OM ne devrait cependant pas compter que sur lui pour la saison prochaine et serait à la recherche d’un buteur. La piste Jonathan David est évoquée.