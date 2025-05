Le PSG éclipsé en France, la folle annonce !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le PSG est réputé pour avoir l’un des meilleurs centres de formation de France. Le club de la capitale a l’habitude de lancer des jeunes joueurs dans le grand bain, qui partent ensuite pour la plupart dans de grandes équipes européennes. Mais à l’avenir, le Paris FC compte bien rivaliser avec son immense voisin et cela paraît possible.

Pour la première fois depuis des dizaines d’années, il y aura deux clubs à Paris en Ligue 1 la saison prochaine. Le PSG, bien sûr, mais surtout le PFC, qui a acquis sa montée dans l’élite mardi soir après un match nul 1-1 contre Martigues. Si l’objectif de l’équipe détenue par la famille Arnault n’est pas de rivaliser directement avec son immense voisin, il compte toutefois le faire dans certains domaines.

Le PFC peut devenir un modèle de formation

Pour sa montée en Ligue 1, le PFC ne compte pas miser sur des stars, mais plutôt sur des jeunes et sur son centre de formation donc. Le futur pensionnaire de Jean-Bouin n’est pour le moment pas le club le plus fort dans ce domaine, mais il pourrait bien le devenir comme l’a expliqué l’agent de joueurs Bruno Satin au Parisien. « Le Paris FC est en capacité de mettre d’autres moyens pour sa formation et d’être agressif pour attirer les meilleurs jeunes d’Île-de-France. La famille Arnault et Red Bull ne sont pas là pour faire de la figuration. Le Paris FC a toutes les cartes en main pour bientôt supplanter le PSG qui est selon moi moins fort dans le recrutement des jeunes. La montée en Ligue 1 va donner un gros coup de boost. Je vois le Paris FC arriver au niveau des centres de formation de Lyon, Rennes ou du PSG dans les cinq ans. »

Le PFC s’appuie déjà beaucoup sur les jeunes

Le PFC compte donc s’appuyer sur les jeunes et il a déjà commencé à le faire. Cette saison, cinq joueurs issus du centre de formation parisien ont participé à la montée dans l’élite : le gardien international espoir Obed Nkambadio (33 matchs), les défenseurs Aboubaka Soumahoro (14 matchs) et Yoan Koré (2 matchs), le milieu Mohamadou Kanté (5 matchs) et l’attaquant Omar Sissoko (11 matchs, 1 but). Cela pourrait donc perdurer la saison prochaine.