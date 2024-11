Neymar - Verratti : Riolo balance sur l’alcool au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG s'est séparé à la fois de Marco Verratti et de Neymar. Ce mercredi, Daniel Riolo est revenu sur leurs problèmes extra sportifs à Paris, notamment au niveau de leur hygiène de vie. En effet, le journaliste français a affirmé que Neymar buvait de l'alcool et que Marco Verratti fumait.

Quand ils étaient sur le terrain, Neymar et Marco Verratti faisaient le plus grand bonheur du PSG lors de leur passage à Paris. Toutefois, les deux hommes n'ont pas été épargné par les pépins physiques lorsqu'ils portaient le maillot rouge et bleu. La faute à leur mauvaise hygiène de vie notamment.

Neymar consomme de l'alcool

Alors que Neymar et Marco Verratti ont quitté le PSG lors de l'été 2023, Daniel Riolo a pointé du doigt leurs problèmes extra sportifs. D'une part, la consommation d'alcool du Brésilien. D'autre part, le tabagisme de Marco Verratti.

Marco Verratti fume

« Comme tout le monde sait, c’est très culturel chez les joueurs de foot et que eux le font. Il faut aussi savoir, nous en France on est très indulgent par rapport à ça, à Madrid, ça, ça ne passe pas. Le joueur à Madrid, il peut sortir une fois, sauf que le patron de la boite va lui dire de rentrer se coucher car il y a match le lendemain. A Paris, le patron lui demande s’il prend un deuxième verre. C’est la grande différence. A Madrid, c’est vu comme un manque de respect par rapport au club. Là-bas, fumer la chicha c’est grave, ça veut dire tu ne fais pas attention à ton corps. Il la fume la chicha avec Hakimi, on le sait. Ça se sait. C’est Neymar, on ne savait pas qu’il picolait, c’est comme Verratti, on ne savait pas qu’il fumait. On les sait les choses, si je vous le dis c’est qu’on le sait », a révélé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce mercredi soir.