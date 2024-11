F1 - Ferrari : Il annonce déjà la fin pour Hamilton !

Jean de Teyssière

Il ne reste plus que trois courses en Formule 1, trois courses pour Lewis Hamilton chez Mercedes. En 2025, il rejoindra Ferrari pour l’un des transferts les plus retentissants de l’histoire de la Formule 1. Mais un homme ne prédit pas une franche réussite puisque l’ancien emblématique dirigeant de la Formule 1, ne s’attend pas à le voir remporter un huitième titre et l’enjoint même à partir si jamais il n’arrive plus à piloter comme avant.

En 2025, Lewis Hamilton revêtira la combinaison rouge de Ferrari. L’objectif du septuple champion du monde britannique est clair : remporter un huitième titre au volant de la Scuderia. Mais pour certain, c’est un objectif qui pourrait ne pas arriver.

«Ce ne sera pas facile pour Lewis»

Bernie Ecclestone, ancien dirigeant de la F1 explique, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Je ne pense pas que ce sera facile pour Lewis. Surtout dans cette équipe. Ils soutiendront Charles Leclerc. Il est rapide et a grandi dans cette équipe. Ils ne le remplaceront pas par quelqu’un d’autre. Cependant, du point de vue de Lewis, ce n’était peut-être pas une erreur de rejoindre Ferrari. Il ne pouvait plus exister chez Mercedes. Soit il a renoncé à eux, soit ils ont renoncé à lui. Ils ne feraient pas grand-chose pour le garder, alors il vaut mieux qu’il parte. Il faudrait qu’il renonce à beaucoup de choses sur le plan financier. C’est un gros contrat qu’il a obtenu, même si je soupçonne que les clauses de bonus inscrites dans son contrat sont là pour qu’il se sente bien plutôt que pour la réalité. »

«Si Lewis s’affaiblit, il devrait s’en aller»

« Pour John Elkann, le directeur, c’était une question d’ego. Il pensait avoir capturé le meilleur pilote que le monde ait jamais vu. Lorsqu’il l’a signé, rien n’indiquait qu’il se trompait dans son évaluation. Quant à savoir s’il en est toujours satisfait, c’est une autre histoire poursuit-il. Seul le temps nous le dira. Si Lewis s’affaiblit, ce que je n’aime pas voir, il devrait s’en aller et faire autre chose, et faire du bon travail dans ce nouveau domaine. »