Le Qatar quitte Paris, quel avenir pour le PSG ?

Le Parc des princes ne vibrera plus pour le PSG dans les années à venir. C'est en effet la déclaration forte de Nasser Al-Khelaïfi à la fin de l'année 2024. Le président du PSG l'a affirmé, les Qataris vont construire un stade ailleurs en raison du refus de la Mairie de Paris de leur céder le Parc. Direction Ris-Orangis ? Le dossier serait béton selon Daniel Riolo avec 97 hectares de terrain. Le club doit-il se rendre en Essonne ? C'est notre sondage du jour !

Quitter le Parc des princes, c'est une question de « vie ou de mort » ! Voici le message fort que livrait Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC en novembre dernier dans le cadre de l'inauguration du Campus PSG. Le président du Paris Saint-Germain ne se cachait pas, il fallait que les dirigeants qataris puissent devenir le propriétaire de son propre stade, la Mairie de Paris refusant catégoriquement de vendre le Parc des princes.

«Ris-Orangis, dans ma ville ? Tu sais que le dossier est sérieux ?»

Et maintenant ? Pendant quelque temps, il a été question d'un déménagement du PSG à Montigny-Le-Bretonneux, mais c'est la candidature de Ris-Orangis qui prendrait le dessus en coulisses. Lundi soir, Daniel Riolo tenait le discours suivant à l'After Foot. « On a beaucoup parlé du déménagement du PSG. Et si le PSG allait jouer à Ris-Orangis, dans ma ville ? Tu sais que le dossier est sérieux ? Le dossier est numéro un. Je l'ai consulté, c'est lourd. Je ne dis pas que ça va se faire, attention, je dis que le dossier est excellent. Je suis partisan du PSG qui ne bouge pas du Parc, tout le monde le sait. Mais quitte à ce qu'il bouge, sous la contrainte (rires), mais le dossier déménagement en tout cas est très sérieux ».

«Les Qataris sont pressés, et le seul dossier qui répond à leur ambition, c’est celui de Ris-Orangis»

La commune de l'Essonne est en avance selon l'éditorialiste de RMC sur le reste des candidats en raison de sa disponibilité plus rapide que les autres sites. « Aujourd’hui, les autres dossiers ont du retard, tout simplement parce que les Qataris sont pressés, et le seul dossier qui répond à leur ambition — que ça se fasse vite, d’ici 2030 —, c’est celui de Ris-Orangis. Ils ont de l’avance parce qu’il y a quelques années, il y avait déjà un projet de stade de rugby là-bas ». Hormis Ris-Orangis, il est notamment question de Gonnesse ou d'Aulnay-sous-Bois.