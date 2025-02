PSG : «Ridicule et mesquine», le coup de gueule de Pierre Ménès !

Alexis Brunet

Dimanche dernier, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’OL en clôture de la 23ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale s’était imposé sur le score de trois buts à deux et on pensait alors que c’en était terminé. Toutefois, Lyon a déposé une requête dernièrement concernant l’homologation du contrat de Khvicha Kvaratskhelia, qui avait participé à la rencontre. Un procédé ridicule et grotesque selon Pierre Ménès.

La guerre entre l’OL et le PSG continue. Après la passe d’armes des dirigeants parisiens et lyonnais dévoilée dans la presse et la rencontre de Ligue 1, un nouvel épisode vient alimenter le conflit. D’après les informations de L’Équipe, la formation de John Textor aurait déposé une requête auprès de la commission de discipline de la LFP concernant l’homologation du contrat de Khvicha Kvaratskhelia, titulaire lors de la dernière rencontre de championnat entre les deux équipes.

Le PSG avait fait de même pour Almada

Si l’on peut croire cette demande infondée, elle s’explique notamment pour une raison. En effet, avant la rencontre de dimanche dernier, le PSG avait également porté une requête concernant Thiago Almada, qui était arrivé cet hiver à Lyon sous la forme d’un prêt gratuit en provenance de Botafogo, un autre club de John Textor. Cela serait donc une forme de réponse qui alimente alors le conflit récent.

« Puérile et nuisible »

Sur X, Pierre Ménès s’est exprimé sur ces différentes requêtes. Le journaliste s’est montré très critique envers le PSG et l’OL et surtout les deux présidents, qui se livrent une guerre qui est nuisible pour le football français. « La réserve de l’OL contre Kvara est aussi ridicule et mesquine que celle du PSG contre Almada. Les deux contrats ayant été juridiquement entérinés. Mais NAK et Textor continuent leur guéguerre puérile et nuisible au foot français… qui n’a vraiment pas besoin de ça. » On attend donc le prochain épisode de ce conflit entre présidents.