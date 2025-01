Antoine Dupont : Le coup de pression avec Kylian Mbappé

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, le XV de France débutera sa campagne dans le tournoi des 6 Nations. Face au Pays de Galles, les Bleus d’Antoine Dupont tenteront de remporter le deuxième Grand Chelem de l’ère Galthié. Mais il faudra plus pour faire taire les critiques autour des résultats de Fabien Galthié, sous pression.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux acteurs du rugby tricolore souligne le palmarès quasiment vierge du XV de France version Galthié, malgré une génération exceptionnelle. La déroute lors de la Coupe du monde 2023 en est le symbole. Fabien Galthié va devoir vite avoir des résultats s’il ne veut pas qu’Antoine Dupont ait des regrets à la fin de sa carrière.

«Antoine Dupont est équipé avec une génération de fous»

Dans le Super Moscato Show, Vincent Moscato a mis la pression sur Antoine Dupont et Fabien Galthié à l’approche du tournoi des 6 Nations : « Antoine Dupont est équipé avec une génération de fous. On le redit une fois, on a l'eau, l'électricité et le gaz à tous les étages. Pas un endroit où t’es un peu mou. On a une équipe de fous. (…) On a eu des très bon joueurs, mais une équilibre comme ça dans toutes les lignes… Et pléthore d’effectif ! On a passé des années à chercher des ouvreurs, des demis de mêlée, des trois-quarts centres… Lundi il y en a un qui se blesse, on en a cinq. »

«Dans tous les sports, les meilleurs ont gagné des choses avec leur équipe»

Stéphen Brun, consultat présent dans l’émission de RMC, abonde dans le sens de l’ancien rugbyman et dresse un parallèle avec d'autres stars, à l'instar de Kylian Mbappé : « Ce serait du gâchis dans la carrière d’Antoine Dupont par rapport à la valeur du joueur et de la qualité de ce XV de France si, lorsqu’il annoncera sa retraite, il n’y aura pas ce titre de champion du monde. Il manquera un truc. Dans tous les sports, à un moment donné, les garçons qui ont été les meilleurs joueurs du monde ont réussi à être champion avec leur équipe. Les Messi, les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé, ils ont gagné des choses avec leur équipe nationale ou leur club. Antoine Dupont a gagné avec son club, mais tout est réuni dans cette équipe de France pour gagner et monter sur le toit. Il ferait quelque chose qui n’a jamais été fait dans ce sport. »