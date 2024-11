Mercato - Real Madrid : L’annonce qui va plaire à Mbappé !

Thomas Bourseau

L’infirmerie du Real Madrid est de plus en plus remplie. Eder Militao et Lucas Vazquez l’ont intégré samedi soir. De quoi encore plus limiter les options de Carlo Ancelotti en défense. Mais pour Nacho Fernandez, le retour de son ex-coéquipier et ami de Kylian Mbappé à la Casa Blanca est une bonne chose.

Le Real Madrid empile les blessures ces derniers temps. Les mauvaises nouvelles ont afflué à Madrid. Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni ou encore Thibaut Courtois étaient déjà indisponibles avant le match de samedi dernier remporté au Santiago Bernabeu contre Osasuna par les hommes de Carlo Ancelotti (4-0).

La défense du Real Madrid est décimée

Depuis, Rodrygo Goes, Eder Militao et Lucas Vazquez sont tous sortis sur blessure. A ce jour, Antonio Rüdiger est le seul défenseur central de métier valide lorsque le côté droit de la défense est à présent désert. En urgence, le Real Madrid pourrait recruter un joueur libre de tout contrat afin de combler ce vide. La chance de Sergio Ramos, ex-joueur merengue entre 2005 et 2021 ainsi que l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG avec lequel il est devenu proche ? Pas vraiment.

«Sergio est une légende et un de mes amis. Ce serait bien qu'il revienne au Real Madrid»

The Athletic a révélé pendant la journée de mardi que les dirigeants du Real Madrid refuseraient à l’instant T de lancer une offensive auprès de Sergio Ramos. Néanmoins, Nacho Fernandez a validé le retour de l’icône madrilène à la Cadena COPE. « Sergio est une légende et un de mes amis. Ce serait bien qu'il revienne au Real Madrid ». Reste à savoir si l’ami de Kylian Mbappé le rejoindra au Real Madrid.