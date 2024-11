Le PSG provoque un malaise à l’OM ?

Pierrick Levallet

Après avoir démarré la saison sur les chapeaux de roues, l’OM a accusé un peu le coup récemment. Le club phocéen a perdu de précieux points avant la trêve internationale, surtout avec sa défaite contre l’AJ Auxerre (1-3). Il faut dire qu’un certain malaise semble s’être installé chez les dirigeants olympiens depuis la gifle reçue par le PSG il y a quelques jours.

Juste avant la trêve internationale, l’OM a laissé échappé de précieux points dans la course au titre. Le club phocéen s’est incliné lors de deux de ses trois derniers matchs. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été défaits par le PSG (0-3). Et quelques jours plus tard, l’OM n’a rien pu faire face à l’AJ Auxerre (1-3). Résultat, les Marseillais pointent à la 3e place de la Ligue 1, à neuf longueurs du PSG.

Malaise à l'OM après la défaite contre le PSG ?

La direction de l’OM garde malgré tout confiance en Roberto De Zerbi d’après les informations de CalcioMercato.com. Le média italien précise toutefois qu’un certain malaise se serait installé entre certains dirigeants phocéens après la défaite contre le PSG. Le revers face à l’AJ Auxerre n’a pas arrangé les choses non plus.

De Zerbi a encore du pain sur la planche

Reste maintenant à voir si Roberto De Zerbi saura redresser la barre avant la trêve de Noël. Le calendrier de l’OM promet toutefois d’être chargé, avec des déplacements à Lens et à Saint-Étienne et les réceptions de l’AS Monaco et du LOSC. Le coach italien va avoir du pain sur la planche, lui qui vise le podium à la fin de la saison. À suivre...