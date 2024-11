Real Madrid : Après la Suède et Paris, Mbappé a récidivé !

Amadou Diawara

Au mois d'octobre, Kylian Mbappé a préféré boycotter le rassemblement de l'équipe de France. Pendant ses jours de repos, l'attaquant de 25 ans a fait une escapade en Suède, du côté de Stockholm. Non convoqué par Didier Deschamps lors de la trêve internationale de novembre, Kylian Mbappé a fait une courte virée à Paris, avant de revenir à Madrid. Et dans un second temps, le numéro 9 merengue a une nouvelle fois quitté la capitale espagnole pour souffler.

Alors qu'il revenait tout juste de blessure, Kylian Mbappé a préféré ne pas prendre part au rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France. Alors que le Real Madrid lui a offert quelques jours de repos, l'attaquant de 25 ans en a profité pour faire une escapade en Suède. Toutefois, à en croire la presse locale, Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où il séjournait à Stockholm.

Mbappé a voyagé à Paris durant la trêve internationale

Lors de l'annonce de sa liste pour le rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de se passer des services de son capitaine pour affronter Israël et l'Italie jeudi et dimanche derniers. Et après la Suède, Kylian Mbappé a encore voyagé durant cette trêve internationale.

Mbappé a quitté une nouvelle fois Madrid en novembre

Selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé a fait une courte virée à Paris. En effet, l'attaquant du PSG a publié des photos de lui avec Arnau Tenas et Achraf Hakimi, ayant joué au padel et avec une console. De retour à Madrid en début de semaine dernière, Kylian Mbappé a repris les entrainements à Valdebebas. Au karting avec Eden Hazard mercredi, le numéro 9 du Real Madrid a eu sa dernière séance de la semaine avec le groupe de Carlo Ancelotti jeudi matin. Dans la foulée, Kylian Mbappé a profité de ses nouveaux jours de repos pour souffler en dehors de Madrid.