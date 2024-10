Griezmann : L'immense regret de Pogba en équipe de France

Amadou Diawara

Peu avant la trêve internationale du mois d'octobre, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale. Interrogé sur le sujet, Paul Pogba a fait part de son immense déception. En effet, la Pioche espérait rejouer avec son ami Antoine Griezmann sous le maillot bleu. D'autant que sa suspension pour dopage a été réduite.

Antoine Griezmann a lâché une bombe peu avant l'annonce de la dernière liste de Didier Deschamps. En effet, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale. Une mauvaise nouvelle pour Paul Pogba.

«J'étais dégouté, je voulais rejouer avec lui»

Lors d'un entretien accordé à Konbini, Paul Pogba s'est livré sur la retraite internationale d'Antoine Griezmann. « Perso, je n'étais pas triste, mais j'étais dégoûté. Je voulais, avec ma situation, rejouer avec lui, que ce soit en équipe de France. S'il est content, je pense pas qu'il ait pris sa décision sur un coup de tête. Je suis content pour lui, si ça lui fait du bien pour lui et sa famille, il faut respecter ça. Mais je suis un peu dégoûté de ne plus porter le maillot et être dans le vestiaire avec lui », a regretté la Pioche.

Pogba va pouvoir rejouer en mars

Pour rappel, Paul Pogba avait écopé d'une suspension de quatre ans, et ce, parce qu'il a été contrôle positif à la testostérone. Heureusement pour le milieu de terrain de 31 ans, sa peine pour dopage a été réduite à 18 mois. Ainsi, Paul Pogba va pouvoir rejouer à partir du mois de mars.