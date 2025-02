Craquage de Longoria : L’OM est attaqué !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria se retrouvent au cœur d’une énorme polémique après les violentes critiques faites à l’encontre de Jérémy Stinat, arbitre de la rencontre face à l’AJ Auxerre (3-0). Ce dernier a reçu plusieurs soutiens ces derniers jours et c’est notamment le cas de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine.

On ne parle plus que de ça. Depuis la sortie incendiaire de Pablo Longoria, la polémique enfle de jour en jour et l’OM est régulièrement pointé du doigt. Il faut dire que les conséquences pourraient être graves, avec le président marseillais qui risque gros seulement quelques semaines après son directeur sportif Mehdi Benatia, qui a écopé d’une suspension de trois mois.

« Soutien à Jérémy Stinat, victime d’attaques inacceptables »

Les soutiens à l’arbitre Jérémy Stinat se multiplient en ce moment et récemment, c’est la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine qui est sortie du silence en s’attaquant à l’OM. « François Grenet, Président de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine, et l’ensemble de ses colistiers, tiennent à exprimer leur solidarité et leur soutien à Jérémy Stinat, arbitre de Ligue 1 et vice-président du District des Landes, victime d’attaques inacceptables dans l’exercice de sa mission » peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel.

« Il est impératif que chacun adopte une attitude exemplaire »

« Quel que soit le niveau ou la discipline pratiquée, les arbitres sont des acteurs essentiels de notre sport, garants du respect des règles et du bon déroulement du jeu » a poursuivi la LFNA. « Il est impératif que chacun – joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters – adopte une attitude exemplaire et respecte leur engagement, car notre responsabilité collective est d’offrir aux plus jeunes une image digne et respectueuse du football ».