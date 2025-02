OM - Arbitres : La révolution qui va tout changer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après les accusations de Pablo Longoria samedi dernier à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Jérémie Pignard a pris la défense de son collègue Jérémy Stinat et assuré qu’il n’y avait pas de corruption arbitrale dans le football français. En ce qui concerne la mauvaise image que renvoient les arbitres en règle générale, il estime que la sonorisation pourrait permettre de changer cela.

« Sincèrement, jamais. Cela ne m'est jamais arrivé, que ce soit en France ou sur les matchs étrangers. » Auprès de L'Équipe, Jérémie Pignard est revenu sur les accusations de corruption, lancées par Pablo Longoria samedi soir, après la défaite de l’OM à Auxerre (3-0), et a assuré qu'elles étaient totalement infondées. « Et je ne parle pas que de moi. On discute entre nous. Si cela s'était produit pour l'un d'entre nous, on en aurait parlé tout de suite. On est au courant de tout ce qui se passe. On est comme une famille. »

« La sonorisation pourrait tout apaiser »

À propos de l’image des arbitres français, souvent perçues comme rigides et fermés, Jérémie Pignard a déclaré : « En effet... C'est la perception des choses. Mais quand on entend la communication entre l'arbitre et les joueurs, comme l'ont proposé (en différé) des diffuseurs, les retours sont ultra positifs. On se rend compte que les arbitres sont humains, pas du tout hautains. Ils ne parlent pas mal aux joueurs. Sans avoir le son, ils donnent l'impression d'être fermés, de ne pas communiquer. Mais quand vous entendez nos échanges avec les joueurs, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. On espère que les micros puissent être ouverts afin que l'on s'en rende compte. La sonorisation pourrait tout apaiser. »

« On s'est formés toute la saison dernière et on n'attendait que ça »

Le projet de sonorisation des arbitres devait voir le jour cette saison, mais a été abandonné par la LFP, jugé trop coûteux. Un regret pour Jérémie Pignard. « Clairement. Notre but est d'être compris par tout l'environnement. Cela passera clairement par là. On était prêts. On s'est formés toute la saison dernière et on n'attendait que ça. Moi, j'ai été sonorisé par beIN Sports cette saison pour Lens-PSG pendant toute la rencontre, avec une diffusion quelques jours après. Les retours ont été très bons. On espère que cela devienne pérenne », a-t-il ajouté.