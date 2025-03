Adil Rami : Le nouveau projet XXL après Danse avec les stars sur TF1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Kings League, compétition de football créée en 2022 sous l'impulsion de Gerard Piqué, est un tournoi regroupant plusieurs équipes du monde entier menées par un capitaine, un ancien joueur ou une personnalité célèbre des réseaux sociaux. La compétition va débarquer en France et c'est le streamer AmineMaTue qui en sera le président, comme il l'a annoncé sur ses réseaux. Parmi les invités, on retrouve Adil Rami entre autres.

Actuellement en compétition tous les vendredis soirs sur TF1 dans l'émission Danse avec les stars, Adil Rami va avoir un rôle à jouer dans une autre compétition. La Kings League, tournoi de football à 7, arrive en France et le streamer AmineMaTue s'est accompagné de grandes personnalités pour son clip d'annonce puisqu'Aurélien Tchouameni et Jules Koundé seront de la partie.

Une compétition ouverte à tous

Président de l'équipe qui a représente la France à la Kings World Cup durant l'été 2024, AmineMaTue, qui comptabilise plus de 3 millions de followers sur la plateforme de diffusion en direct Twitch, a publié sur ses réseaux sociaux la vidéo de présentation de l'événement. En effet, cette compétition devrait accueillir 8 équipes et elle est ouverte à tous. Les capitaines de chaque équipe annonceront les effectifs dans quelques semaines.

Tchouameni, Rami mais aussi Neymar !

Dans le clip d'annonce, on voit le streamer AmineMaTue échanger avec des créateurs de contenu bien connus de Twitch comme Squeezie et Kameto mais on découvre aussi Adil Rami, Patrice Evra, Aurélien Tchouameni ou encore Jules Koundé. RMC ajoute la présence de Lamine Yamal qui présidera lui aussi une équipe. Lors de la première édition, Iker Casillas, Eden Hazard et même Neymar avaient participé au projet. Rendez-vous le 6 avril pour le début de la compétition.