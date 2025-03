Scandale en plein live, Adil Rami n’en revient pas !

Thomas Bourseau

Le PSG aura jeté toutes ses forces dans la bataille et n’a pas été récompensé mercredi soir au Parc des princes lors de la réception de Liverpool (1-0). Dans le cadre du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions, Ibrahima Konaté aurait pu et même dû être sanctionné par rapport à son intervention sur Bradley Barcola d’après Adil Rami.

Alors que Liverpool était acculé par les offensives incessantes du PSG, Ibrahima Konaté a effectué une intervention limite sur Bradley Barcola qui filait au but à la 25ème minute de jeu du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre le club de la capitale et Liverpool (0-1). L’arbitre central Davide Massa n’a pas sanctionné ce geste d’un carton ou d’une phase arrêtée pour le PSG.

«Même pas j’hésite une seule seconde»

Une décision tout bonnement scandaleuse du point de vue d’Adil Rami qui a regretté sur Twitch l’arbitrage défavorable au PSG sur cette situation précise et si importante à ce stade de la compétition. « Il y a complètement faute, mais même pas j’hésite une seule seconde. Même pas je réfléchis, même pas je polémique, je ne regarde pas le chat. Bien sûr qu’il y a faute. Maintenant, il faut savoir est-ce qu’elle a été faite dans la surface ou pas. Il le pousse là ». Il met la vidéo sur pause afin de trancher.

«P*tain de mer**. Mais logiquement, il va au bout donc pour moi c’est rouge»

Pendant son live, Adil Rami a poursuivi son analyse de l’intervention à son sens illicite du défenseur de Liverpool et de l’équipe de France sur Bradley Barcola. « P*tain, sur la ligne hein. Je ne connais pas les règles, de savoir comment ça se passe, si c’est comme les hors-jeu. Le haut du corps est dans la surface, le bas en dehors de la surface. Je ne comprends plus rien p*tain de mer**. Mais logiquement, il va au bout donc pour moi c’est rouge. Bien évidemment qu’il y a faute. Il n’a pas sifflé ça ? C’est choquant ». Pour autant, son côté marseillais est soulagé. « Sur la vie de ma mère, désolé les Parisiens, je suis Marseillais et comme ça mes amis parisiens ne vont pas me casser les cou***** avec la Ligue des champions ».