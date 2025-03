Danse avec les stars : Adil Rami a trouvé le Lionel Messi de TF1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est sur les terrains de football qu’on a connu Adil Rami, mais voilà que désormais, c’est sur les parquet de Danse avec les stars que performe le champion du monde 2018. En effet, il fait partie de la nouvelle saison de l’émission de TF1. Et visiblement, après avoir affronté Lionel Messi dans sa carrière, Rami fait face au Messi de DALS.

Le casting de la nouvelle saison de Danse avec les stars a son lot de sportifs en 2025. En effet, alors qu’on retrouve le champion olympique de natation, Florent Manaudou, on a également le droit à deux champions du monde de football avec l’équipe de France : Frank Leboeuf et Adil Rami. Et selon les dires du dernier cité, il y a du très lourd en face dans cette saison de Danse avec les stars.

« Le Leo Messi de l’aventure »

A l’occasion de l’émission 50’ Inside, Adil Rami a parlé de la concurrence dans Danse avec les stars. Et c’est à cette occasion que l’ancien de l’OM a alors annoncé un Lionel Messi de la danse avec Lénie, l’ancienne candidate de Star Academy : « D’abord, je vais m’occuper des athlètes, Frank Leboeuf ensuite Flo (Florent Manaudou). Dès que j’aurais éliminé les deux, je vais aller chercher le Leo Messi de l’aventure qui est Lénie ».

Rami chambré pour sa Coupe du monde

Adversaires sur Danse avec les stars, le courant est toutefois bien passé entre Lénie et Adil Rami. Dernièrement, sur TikTok, les deux se sont prêtés au jeu du « tu cherches quoi ? ». De quoi donner lieu à une scène amusante quand Lénie a lâché à Rami : « Je cherche quoi ? Ta minute jouée à la Coupe du monde ».