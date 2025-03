Adil Rami : L’accident mortel évité de justesse !

Thomas Bourseau

Champion du monde et ex-joueur de l'OM ainsi que de l'AC Milan, Adil Rami a connu une carrière pleine de succès. Néanmoins, l'ex-footballeur professionnel en lice pour le Graal dans cette édition 2025 de Danse avec les Stars aurait pu voir sa vie brusquement s'arrêter au début de sa vingtaine en raison d'un accident routier mortel...

Adil Rami a eu un parcours de rêve au niveau de sa carrière de footballeur. Parti de rien en amateur, il a soulevé le championnat de France, joué pour l'OM, s'est mesuré à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Liga et s'est assis sur le toit du monde en Russie en 2018 avec l'équipe de France. Mais avant tout ce succès, Rami aurait pu périr lors de sa jeunesse à cause d'un accident de la route. « J’ai fait un crédit, la voiture je l’ai payée 15 000 euros et elle n’a pas duré longtemps parce qu’elle s’est retrouvée à l’épave très rapidement. On était plutôt bien. On rentre pour poursuivre la soirée à Fréjus et sur le retour je fais un accident »

«On a fait des tonneaux sur l’autoroute»

Lors de son passage dans l'émission de Canal+ intitulée Détective Mathoux, Adil Rami a poursuivi son récit de la faucheuse qui l'a approche de très près. « Un accident qui aurait pu finir très très mal, car on a fait des tonneaux sur l’autoroute. Mon téléphone tombe au niveau des pédales, je m’abaisse pour le récupérer et en me relevant je m’aperçois que je ne suis pas loin de la bande d’urgence. Je mets un petit coup de volant qui a suffi pour partir en vrille totalement. Au moment où la voiture se pose sur les roues, elle était perpendiculaire à la voie rapide. À ce moment-là, on est à l’arrêt. Il me dit : “ça va ?”. Je lui dis : “j’ai envie de dormir”». Cependant, son ami Samir en question l'en a dissuadé et l'a fait sortir de la Renault Mégane, véhicule frappé de plein fouet quelques secondes plus tard.

«Au moment où je me retourne une voiture arrive à 150 km/h»

« On se met derrière la barrière d’urgence et au moment où je me retourne une voiture arrive à 150 km/h et poum ! Carambolage. (...) Je suis allé voir ma maman et je lui ai dit : “j’ai fait un accident très très grave, voiture à l’épave”. Et je lui montre l’état de la voiture et elle s’est mise à pleurer. Je pense qu’elle a pris conscience que là j’avais failli partir ». a conclu Adil Rami pour Canal+. Le drame a été évité de peu...