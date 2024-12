Ballon d'Or : «Je le gagnerai», Mbappé prévient Vinicius Jr !

Alexis Brunet

Lors d’une interview fleuve accordée à Clique, Kylian Mbappé s’est confié sur plusieurs sujets, de l’équipe de France au PSG, en passant par la polémique liée à son voyage en Suède. L’attaquant du Real Madrid a également abordé le sujet du Ballon d’or. Le Français prévient son coéquipier Vinicius : lui aussi veut mettre la main sur la prestigieuse récompense individuelle.

Après de nombreuses années au PSG, Kylian Mbappé a fait le choix de s'engager avec le Real Madrid l’été dernier. Un choix normal pour le Français, qui voulait depuis tout petit rejoindre la Casa Blanca. Cela pourrait lui permettre ainsi de mettre la main sur l’un des trophées qui lui manque, la Ligue des champions.

Kylian Mbappé retrouve le sourire ! 🌟 Son but salvateur face à Gérone redonne espoir avant un choc capital.

« Je suis dans le meilleur club pour ça »

Dans une interview accordée à Clique, Kylian Mbappé s’est exprimé sur les trophées qui lui restent à remporter et notamment la Ligue des champions. Selon l’attaquant du Real Madrid, il est dans le meilleur club pour gagner la C1. « Il me reste quoi comme gros trophées ? La Ligue des champions, je suis dans le meilleur club pour ça. L’Euro, j’aurais voulu les JO mais je n’ai pas pu être à Paris, mais pourquoi pas les faire un jour, on verra. Les trophées individuels, c’était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c’est un objectif. »

Mbappé s’exprime sur le Ballon d’or

Kylian Mbappé vise donc les trophées collectifs, mais également individuels. N’en déplaise à son partenaire du Real Madrid, Vinicius, le Français est lui aussi déterminé à remporter le Ballon d’or. « Le Ballon d’Or ça me frustre ? Je sais ce qu’il faut faire pour le gagner. Une fois que je ferai tout ce qu’il faut pour le gagner, je le gagnerai. »