Lamine Yamal : Le craquage sur les réseaux sociaux !

Phénomène absolu du football mondial, Lamine Yamal est lui aussi exposé aux critiques, et ce malgré son jeune âge (17 ans). Sur les réseaux sociaux, le prodige du Barça a arrêté de suivre le compte d’El Chiringuito, populaire média ibérique, qui pointait du doigt le nombre de matchs dans lesquels le numéro 19 des Blaugrana n’avait pas été décisif.

Comme tous les grands joueurs actuels, Lamine Yamal est très exposé sur la toile. Le prodige de 17 ans, auteur d’une année 2024 exceptionnelle, a poursuivi sur des bases très élevées en 2025. Pourtant, cela n’empêche pas certains médias de le pointer du doigt lorsque ce dernier n’est pas décisif.

Lamine Yamal agacé par la presse espagnole ?

Il y a une semaine, le phénomène espagnol avait répondu à un journaliste l’ayant questionné sur son rapport au but, lui qui est auteur de cinq buts en Liga cette saison : « Quand avons-nous joué contre Valence (en quart de finale de coupe du Roi, ndlr) ? Je n’ai pas marqué depuis deux semaines. Si nous nous qualifions pour la Ligue des champions et que je marque en demi-finale et en finale, en Liga… Les buts viendront. Quand je marquerai plus en Liga, on me dira que je ne marque pas en Coupe du Roi . »

« Ça le dérange qu’on actualise le nombre de matches dans lesquels il n’a pas marqué »

Certains médias comme El Chiringuito ont pointé du doigt l’absence de buts de Yamal, en publiant régulièrement une publication affichant le nombre de matchs sans marquer de la part du numéro 19 du FC Barcelone. Cela n’a pas plu au principal intéressé, qui a cessé de suivre le média sur les réseaux sociaux. « Ça le dérange qu’on actualise le nombre de matches dans lesquels il n’a pas marqué après chaque rencontre. Qu’on dise après chaque match : « ça fait X matches qu’il n’a pas marqué ». Il pense qu’il apporte beaucoup sur le terrain, qu’il donne beaucoup de passes décisives, qu’il participe beaucoup et qu’il est important pour l’équipe. Il en a assez qu’on répète le nombre de jours sans marquer, comme s’il avait l’obligation de marquer à chaque match », a expliqué José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito.