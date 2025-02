Nouvelle star au PSG, le coup de génie de Luis Enrique ! 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur du PSG cette saison, Ousmane Dembélé semble finalement avoir atteint son plein potentiel. Clairement, la progression du numéro 10 parisien est à mettre au crédit de Luis Enrique, qui a repositionné l’international Français dans un rôle plus axial. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach espagnol a révélé les coulisses de ce coup de génie.

Le PSG dispose d’une nouvelle vedette. Alors que le départ de Kylian Mbappé l’été dernier laissait potentiellement présager un manque de qualité devant le but adverse pour la formation de Luis Enrique, Paris n’aura même pas eu besoin de recruter un nouveau joueur afin de remplacer le numéro 7. Comme l’avait prédit Luis Enrique, le secteur offensif parisien est désormais plus homogène, avec plusieurs joueurs capables d’inscrire des buts. Cependant, Ousmane Dembélé a réellement endossé le rôle de leader de l’attaque.

PSG : La signature «venue du coeur» qui régale Luis Enrique

➡️ https://t.co/cl6ZzOQz1S pic.twitter.com/3O9AhogPrj — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

Dembélé brille grâce au coup tactique de son coach

Ayant pris une nouvelle dimension, le numéro 10, recruté contre 50M€ en 2023, a inscrit 25 buts toute compétitions confondues avec le PSG en 2024-2025. Le Français a déjà réalisé sa meilleure saison sur le plan statistique, et se veut beaucoup plus tranchant devant le but adverse. La raison ? Dembélé a été repositionné dans un rôle axial par Luis Enrique, et se retrouve désormais beaucoup plus rapidement face au gardien. Un véritable coup tactique réalisé de la part de l’Espagnol, alors qu’il y a peu, Ousmane Dembélé était raillé pour sa maladresse devant les cages.

« Son évolution est aussi liée par rapport à la progression de l'équipe »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est notamment exprimé sur ce repositionnement de Dembélé. « Sur le replacement de Dembélé, je l'ai déjà fait l'année dernière mais son évolution est aussi liée par rapport à la progression de l'équipe. Tous les joueurs veulent donner quelque chose à l'équipe et on voit que les chiffres de tous les joueurs s'améliorent. Aussi bien les attaquants, que les milieux, les défenseurs et les latéraux. On veut améliorer nos points forts et limiter nos points faibles. »