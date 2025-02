«Inimaginable», le PSG réussit l'impossible sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023, le PSG pouvait se vanter d'avoir une attaque composée de Lionel Messi, Neymar et de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le club parisien, Fabian Ruiz a eu la chance d'évoluer avec ce trio de choc pendant une année. Interrogé sur la MNM, l'international espagnol s'est totalement enflammé.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé un mercato XXL. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de Neymar et de Kylian Mbappé. Quatre années plus tard, c'est Lionel Messi qui a rejoint les rangs parisiens.

Mbappé, Neymar et Messi ont fait halluciner Ruiz

Pendant deux saisons, le PSG faisait peur sur le papier. En effet, le club de la capitale avait une ligne offensive qui donne le vertige, étant composée de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi. Lors d'un entretien accordé à Movistar +, Fabian Ruiz s'est réjoui d'avoir pu cohabiter une année avec ces trois superstars au PSG.

«Cela ne semblait pas réel»

« Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au PSG ? Pouvoir profiter d'eux trois ensemble était quelque chose d'inimaginable, d'unique. Cela ne semblait pas réel. Ils sont tous les trois partis et maintenant nous n'avons plus de stars mondiales, mais nous sommes une équipe plus unie », a confié Fabian Ruiz, milieu de terrain du PSG. Pour rappel, Neymar (Santos) et Lionel Messi (Inter Miami) ont quitté l'écurie rouge et bleu lors de l'été 2023, tandis que Kylian Mbappé (Real Madrid) a claqué la porte le 1er juillet dernier.