Canal+ : Il se sacrifie pour sauver la Ligue 1 !

Alors que la crise des droits TV en Ligue 1 est loin d’être terminée bien que DAZN ait fini par payer la seconde moitié de son échéance, le retour de Canal+ se fait attendre par de nombreux acteurs du football français. Un retour qui serait rendu impossible par Vincent Labrune, avec lequel la chaîne cryptée ne voudrait plus parler. Mais le président de la LFP assure qu’il est prêt à se retirer si jamais il est réellement le problème.

Alors que DAZN peine à atteindre ses objectifs d'abonnés, un retour de Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, fait fantasmer bon nombres d'acteurs du football français. Cependant, Vincent Labrune semble être un obstacle de taille puisque les dirigeants de la chaîne cryptée refuserait de revenir à la table des négociations à cause de lui. Interrogé sur cette situation, le président de la LFP assure toutefois qu'il est prêt à se retirer s'il est réellement le problème.

Labrune prêt à se mettre en retrait pour Canal+ ?

« Comme tous les acteurs du foot, je déplore le refus de Canal+ de participer à nos derniers appels d'offres. Personnellement, j'ai tout essayé pour les mettre autour de la table. C'était d'ailleurs aussi le sens des longues discussions avec beIN, car quand on discute avec beIN par définition on discute indirectement avec Canal+ qui les distribue en exclusivité. Si demain, Canal+ souhaite diffuser la L1 à sa juste valeur, ils seront évidemment les bienvenus. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas souhaité le faire et on ne peut pas les forcer », confie le président de la LFP dans les colonnes de L'EQUIPE.

«J'ai fait passer le message à Canal+ que si c'était moi le problème, j'étais prêt à me retirer»

Relancé sur le fait de savoir s'il était un obstacle au retour de Canal+ à la table des négociations, Vincent Labrune assure qu'il est prêt à se mettre en retrait si c'est le cas : « Sans trahir de secret, j'ai fait passer le message à Canal+, dès le mois de mai dernier, que si c'était moi le problème, j'étais prêt à me retirer pour favoriser leur arrivée au juste prix. Ce n'est pas le retour que j'ai eu. En aucun cas, je ne dois être un frein à quoi que ce soit. Je suis guidé par l'intérêt général et pas par mon cas personnel ».