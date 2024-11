Catastrophe au PSG, c’est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à l’Atlético de Madrid à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions (1-2). Malgré une domination nette, les Parisiens ont subi une défaite historique face aux Colchoneros, car cela faisait 20 ans que Paris n’avait pas perdu en C1 devant ses supporters. Explication.

Le PSG dans le dur. Une fois de plus cette saison, le club parisien a subi une désillusion en Ligue des Champions. Opposé à l’Atlético de Madrid, le club de la capitale a perdu une rencontre extrêmement importante au Parc des Princes (1-2), et se retrouve désormais 25ème sur 34 au classement de la C1.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Grosse défaite pour le PSG

Malgré une domination apparente, le PSG a été surpris en toute fin de rencontre. Une contre-performance de taille pour les Parisiens, mais aussi pour le Parc des Princes et ses supporters. Après une victoire poussive face à Gérone (1-0), puis un nul très décevant contre le PSV Eindhoven (1-1), le PSG a donc subi sa première défaite à domicile de la saison.

Du jamais-vu depuis presque 20 ans pour Paris

Et comme le rapporte le compte X Statsdufoot, cette défaite est historique pour le PSG. C’est en effet la première fois depuis le 7 décembre 2004 et un revers (1-3) contre le CSKA Moscou que Paris n’avait plus perdu devant ses supporters au Parc des Princes.