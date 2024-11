Le PSG dirigé par un «gourou», il balance tout !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG s'est séparé de Christophe Galtier. Pour pallier son départ, le club de la capitale s'est offert les services de Luis Enrique. Après la défaite du PSG face à l'Atlético de Madrid ce mercredi soir, Daniel Riolo a taclé le coach espagnol, affirmant qu'il était un « gourou ».

A la fin de la saison 2022-2023, Christophe Galtier a été remercié par le PSG. Pour pallier le départ du coach français, les hautes sphères parisiennes ont décidé de miser sur Luis Enrique.

Riolo tacle Luis Enrique

Alors que Luis Enrique entraine le PSG depuis un peu plus d'un an, Daniel Riolo estime qu'il n'est pas du tout l'homme de la situation. En effet, le journaliste de RMC Sport a taclé le coach parisien après la défaite contre l'Atlético de Madrid ce mercredi soir.

«Il a gourouté tout le monde»

« Luis Enrique ? Il a gourouté 80% des supporters du PSG et 70% des médias. Il a gourouté tout le monde. Cet entraîneur là, c’est un peu comme Mourinho à une époque, il était capable de créer une secte dans laquelle tu entrais et les gens le suivent. Les gens le suivent comme un leader politique. Tu te mets derrière, il peut faire n’importe quoi, ils continueront de le suivre. Dans sa com, qui est archi mauvaise face aux journalistes, tout ça est calculé parce qu’elle est excellente à côté, dans ce qu’il dit aux supporters, dans ce qu’ils veulent entendre, dans la façon qu’il a de séduire les gens et en plus avec ce doc où il va fanfaronner où il va pousser des coups et gueule et tout le monde va tomber dans le panneau de ce cirque qui est tellement écrit qu’il faut être un débile pour ne pas le voir. (…) En 2015, tu as Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi au top de leur forme. L’année d’après, en 2016, en quart de finale avec cette équipe-là, il s’est fait fesser par cet Atlético de Simeone. L’année d’après, quand il a fait la remontada, grâce à un arbitre qui a été scandaleux, le tour d’après il s’est fait gifler par la Juve. Avec l’Espagne ça a été bidon. Et les gens sont là comme dans la secte, ils le suivent parce ce gars là rend les gens débiles », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.