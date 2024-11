PSG : Grand défi lancé par une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné face à l’Atlético de Madrid à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions (1-2). Une défaite plus que frustrante pour des Parisiens dominateurs. Après la rencontre, le capitaine Marquinhos a mis les siens à l’épreuve en affirmant que chaque match restant en C1 devra être capital.

Le PSG n’y arrive plus. Opposé à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, Paris avait l’occasion de se relancer après un début de campagne de Ligue des Champions peu encourageant. Cependant, malgré un match globalement maîtrisé, le club de la capitale s’est fait surprendre sur le fil (1-2). Une nouvelle défaite très alarmante, comme l’a rappelé Marquinhos au coup de sifflet final.

« Il faudra aller chercher les points à l’extérieur, c’est difficile »

« Si je suis inquiet ? Si on regarde, 4 points en 4 matchs, dont 3 matchs à la maison… Il faudra aller chercher les points à l’extérieur, c’est difficile. On sait ce que ça représente mais on est le PSG. S’il faut aller chercher les points, on ira », a ainsi lâché le Brésilien au micro de Canal +.

« On n’a pas le droit de se manquer sur ça »

« Mais la vérité, si on veut gagner il faut corriger les détails. C’est une compétition difficile contre des grosses équipes. Ça fait 10 ans que je suis ici et je sais comment on se fait pénaliser dans les petits détails. On n’a pas le droit de se manquer sur ça », conclut Marquinhos.