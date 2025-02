Clash avec Textor : L'OM répond !

La rédaction

Prêté un an et demi à Botafogo avant de revenir s’imposer à l’OM, Luis Henrique a retrouvé des couleurs. Lors de son arrivée au Brésil, John Textor n’avait pas hésité à tacler l’OM avec une pointe d’ironie. Une pique à laquelle l’ailier brésilien a répondu dans une interview pour Get French Football News.

Avant de revenir sur la Canebière et de devenir un titulaire indiscutable de l’OM, Luis Henrique a effectué un prêt à Botafogo, propriété de John Textor. Un passage dans son pays natal qui a complètement relancé l’ailier brésilien, désormais un homme indispensable dans le onze titulaire de Roberto De Zerbi.

Luis Henrique en route pour un départ ? Découvrez les révélations surprenantes derrière son avenir à l'OM ⚡️

➡️ https://t.co/Wm6kbEQVgw pic.twitter.com/miyLQQANSE — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

« Un petit club en France »

Lors de la présentation de Luis Henrique à Botafogo, John Textor, propriétaire du club brésilien, en avait profité pour se moquer de l’OM : « Il (Luis Henrique) a joué pour un tout petit, petit club en France, appelé Olympique de Marseille, a lancé l’homme d’affaires américain. Supporters de Lyon, j'espère que vous apprécierez la blague. »

« Ce n'était pas forcément une bonne chose »

Une déclaration à laquelle Luis Henrique a répondu dans une interview pour Get French Football News : « Je sais qu'il a fait ces commentaires sur l'OM et ce n'était pas forcément une bonne chose. Mais nous avons montré sur le terrain que nous sommes un grand club ! Nous avons obtenu un résultat heureux. Mais ce sont les petites provocations qui existent dans le football. Ce n'est pas très important ! »