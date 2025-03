Kylian Mbappé : Le PSG annonce un accord à 55M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l'histoire n'est pas totalement terminée. En effet, alors que le Français a rejoint le Real Madrid l'été dernier, il réclame 55M€ au club de la capitale pour des salaires et primes impayés. Un conflit qui se règle depuis plusieurs mois devant différentes juridictions. Et voilà que Victoriano Melero, directeur général du PSG, a fait le point sur ce conflit avec Mbappé.

A l'été 2024, le départ entre Kylian Mbappé et le PSG a été très tendu. Le conflit est aujourd'hui toujours ouvert alors que le joueur du Real Madrid réclame 55M€ pour des salaires et primes impayés. Pourtant, le club de la capitale pensait avoir un accord avec l'international français. A l'été 2023, pour que Mbappé soit réintégré, un deal oral avait visiblement été passé avec le PSG pour qu'il puisse s'y retrouver financièrement. Un accord aujourd'hui contesté par Kylian Mbappé.

En effet, il y a quelques jours de cela, Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, faisait savoir : « Il n'y a pas eu d'accord. En droit du travail, la loi exige que, pour modifier la rémunération ou la durée d'un contrat, un avenant soit signé. Le règlement du football exige en plus que cet avenant soit homologué dans les 15 jours de sa signature. Lorsque les choses ne se déroulent pas ainsi, les règlements du football prévoient que toutes les discussions sont nulles et non avenues ».

Du côté du PSG, on n'a clairement pas la même version à propos de cet accord. En effet, dans un entretien pour Le Figaro, Victoriano Melero, directeur général du club de la capitale, a fait savoir : « Vous avez évoqué une prise de position (de Mbappé) sur un accord qui avait entraîné la réintégration du joueur dans l'effectif (à l'été 2023). Aujourd'hui, on s'en tient à ce principe d'accord, qu'on a appliqué. Aujourd'hui, c'est dans les mains des juridictions qui décideront si c'est Mbappé ou le PSG qui a raison. Ce sera à la justice de décider. Et nous lui avons transmis tous nos arguments, qui sont solides. Ça ne pourra être réglé que par les prudhommes ? Ça ne peut être que les prud'hommes, tout à fait ».