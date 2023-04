EXCLU - OL : Ce club dégaine pour Aouar, mais...

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Houssem Aouar attire l’oeil sur le marché des transferts. Un club allemand est d’ailleurs passé à l’action en formulant une offre au milieu offensif rhodanien, mais aucun accord n’a été trouvé et le suspense demeure donc total quant à l’avenir d’Aouar.

Après avoir fait parler de lui ces dernières semaines sur son avenir international et son choix de rejoindre finalement la sélection de l’Algérie, Houssem Aouar (24 ans) va également devoir prendre une décision important sur son futur en club. Le milieu offensif arrivera au terme de son contrat avec l’OL en fin de saison et se dirige plus que jamais vers un départ libre.

Francfort a dégainé pour Aouar

Selon nos informations, Houssem Aouar est courtisé par plusieurs clubs étrangers, mais un club en Bundesliga s’intéresse tout particulièrement à son profil : l’Eintracht Francfort. L’écurie allemande a d’ailleurs fait parvenir une offre de contrat au joueur de l’OL pour le récupérer libre à l’issue de cette saison.

Aucun accord

Néanmoins, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, et les positions sont trop éloignées à ce jour entre le clan Aouar et l’Eintracht Francfort. Tout reste donc possible pour l’avenir du joueur franco-algérien.