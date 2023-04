Le PSG veut offrir un crack à Mbappé, une offre va partir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Campos a de la suite dans les idées. Le conseiller sportif du PSG envisagerait de revenir à la charge pour Rayan Cherki, déjà ciblé lors du dernier mercato hivernal. Mais dans ce dossier, le club parisien devrait affronter la concurrence de clubs anglais, déterminés à recruter le joueur franco-algérien.

La tension monte autour de Rayan Cherki à Lyon. Le joueur a été sifflé par son propre public après l'élimination de son club en demi-finale de Coupe de France mercredi dernier. « Rayan a de la personnalité, il a ses défauts et ses qualités. C’est un joueur qu'il faut encore développer, le perfectionner. C’est un diamant et il faut le tailler encore. Il a des choses à améliorer dans son jeu. Ce n’est pas en le sifflant que tu vas améliorer quoi que ce soit. Le caractère, il l’a » a réagi Laurent Blanc. Mais cette situation pourrait le pousser à changer d'air lors du prochain mercato estival. Il faut dire que Cherki ne manquerait pas de prétendants sur le marché.

Le PSG voudrait s'attaquer à Cherki

Selon les informations de la Repubblica, Rayan Cherki serait toujours dans le viseur du PSG, qui avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal. Le club parisien aurait prévu de revenir à la charge à l'approche du prochain mercato estival, mais il n'est pas seul. Plusieurs équipes de Premier League suivraient de près sa situation à l'OL.

Aulas sort les barbelés