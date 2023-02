OL : Rayan Cherki, la (re)naissance !

Alexis Poch

Excellent dans les catégories jeunes, Rayan Cherki a été formé à l'OL et tout le monde l'attend au tournant au vu de ses capacités. Considéré comme la future grande star du club, le Français est présent dans l'effectif professionnel depuis la saison 2019-2020, sans pour autant parvenir à s'y installer définitivement.

Après avoir débuté sa carrière au niveau professionnel avec Rudi Garcia, Rayan Cherki n'a pas encore réussi à exploser comme tout le monde le laisse entendre. Il a seulement 19 ans mais les supporters lyonnais sont déjà nombreux derrière lui. Et récemment, il pourrait connaître une certaine émergence au plus haut niveau avec l'aide d'un Laurent Blanc très expérimenté.

Une pépite annoncée

En rejoignant le centre de formation de l'OL en 2010, Rayan Cherki a rapidement gravi les échelons. Il commence à briller très tôt, en Youth League par exemple où il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition avant de signer son premier contrat professionnel avec le club en 2019 juste avant ses 16 ans. Il prend donc part à quelques matches avec la réserve en National 2, où il inscrit cinq buts en dix rencontres. Son talent indéniable peut faire des merveilles à haut niveau.

EXCLU - Mercato : Le PSG va tenter le tout pour le tout pour Cherki ! https://t.co/UcEki6Pmqr pic.twitter.com/R0kpLuXmiX — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Laurent Blanc à l'écoute

Pas encore intégré pleinement à l'effectif en début de saison, Rayan Cherki a semblé se chercher assez souvent. Le jeune Français est plus à l'aise dans son rôle de meneur de jeu et triomphe depuis la reprise de la Ligue 1 fin décembre. Laurent Blanc, ouvert à la discussion, a décidé de lui faire confiance en lui attribuant ce nouveau rôle et l'opération fonctionne à merveille désormais.

Une forme étincelante

Maintenant qu'il semble avoir pris une aisance particulière sur le terrain, Rayan Cherki affole les compteurs. Le milieu offensif a brillé dimanche dernier face à Lens, sur le podium de Ligue 1, en inscrivant un but et une passe décisive. Surtout, il est devenu le plus jeune joueur du club à inscrire un but sur trois matches consécutifs depuis 1962 et fait également mieux qu'un certain Karim Benzema avec sa 13ème réalisation en compétition officielle à 19 ans et 5 mois. Déchaîné, il faudra confirmer dans les prochaines semaines pour espérer faire remonter l'OL au classement, à commencer par une victoire ce soir face à Auxerre.