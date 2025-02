«C’est blessant», malaise avec Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme étant la grande star du XV de France et l'un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont prend forcément beaucoup de place devant ses coéquipiers du Stade Toulousain. Et c'est surtout le cas pour Paul Graou, son principal concurrent au poste de demi de mêlée dans la Ville Rose, qui s'avoue même «blessé» d'être simplement considéré comme la doublure de Dupont aux yeux du grand public.

C'est un fait, la notoriété mondiale d'Antoine Dupont et son statut de vitrine du rugby français peut parfois avoir des répercussions sur certains de ses partenaires du vestiaire, que ce soit au sein du XV de France ou de son club du Stade Toulousain. Paul Graou, qui a débarqué à Toulouse en 2022, est d'ailleurs le premier à en faire les frais puisqu'il évolue au même poste que Dupont (demi de mêlée), et les médias le présentent d'ailleurs comme étant la doublure du capitaine des Bleus.

« Parfois ça peut être blessant »

Dans un entretien qu'il avait accordé à France Bleu Occitanie en avril dernier, Graou évoquait ce malaise lié au statut de star d'Antoine Dupont : « Si je comprends le terme doublure ou s'il me blesse ? Les deux à la fois. Je comprends le terme parce que c'est comme ça, et c'est pareil pour sa doublure en équipe de France. Mais au début je le voyais un peu péjorativement mais je m'en fais pas, ce sont les journalistes, il faut bien qu'ils qu'ils trouvent des termes. J'essaie de faire abstraction de ça même si parfois ça peut être blessant. Mais bon ça fait partie du jeu, moi je me pose pas plus de questions que ça », indique le joueur du Stade Toulousain.

« J'ai appris... »

Malgré tout, Paul Graou a fini par s'accommoder de cette situation dans l'ombre d'Antoine Dupont au quotidien, autant sur le plan sportif que médiatique : « J'ai appris de ce statut là, de devoir remplacer Antoine, et de toutes les exigences qu'il y avait autour de ce poste-là. Maintenant ça me touche plus et c'est pour ça que je prends du plaisir aussi », poursuit le demi de mêlée.