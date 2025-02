Antoine Dupont change d’équipe, la réaction en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison dernière, dans l'optique des JO de Paris, Antoine Dupont s'était privé du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France pour changer d'équipe et privilégier les Bleus du rugby à 7. Un choix qui fait encore parler aujourd'hui, et Vincent Moscato a pris ce cas Dupont en exemple en direct sur RMC pour justifier les échecs récurrents du XV de France lorsqu'il s'agit de remporter des compétitions majeures.

Battu de justesse par l'Angleterre sur la pelouse de Twickenham samedi dernier (26-25), le XV de France ne réalisera donc pas le grand chelem dans cette édition 2025 du Tournoi des 6 Nations. Un nouvel échec pour les Bleus, qui peinent encore et toujours à s'imposer et assumer leur statut de nation forte dans les grandes compétitions. Une épineuse question qui a animé les débats mercredi dans le Moscato Show, en direct sur RMC Sport, et le cas Antoine Dupont a notamment été évoqué.

Dupont change d'équipe pour les JO, un choix qui fait parler

L'an dernier, Antoine Dupont avait choisi de ne pas disputer le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France pour privilégier le rugby à 7 et la préparation des JO de Paris six mois plus tard. Pour Vincent Moscato, il s'agit du genre d'exemple-type sur les véritables causes des échecs à répétition des Bleus dans les grandes compétitions : « Avant de jouer la Coupe du Monde, on se disait qu’on allait la gagner. On en était pratiquement sûrs, on a des joueurs qui sont presque les meilleurs du monde à leur poste pour la plupart. Donc on se disait déjà "échec". Le tournoi d’après, encore un échec avec un Dupont qui va faire du rugby à 7. Ma foi, il est champion olympique, d’accord… Mais ce n’est pas du rugby à XV », a lâché Moscato en direct dans son émission, pointant donc du doigt ce changement d'équipe d'Antoine Dupont.

« Il y a toujours un truc qui ne va pas »

Selon lui, le XV de France doit en permanence gérer des contrariétés qui lui empêche de franchir un cap dans la victoire finale des grandes compétitions internationales : « Le problème, c’est que tu ne gagneras pas le Tournoi. Le grand chelem est perdu, ça c’est sûr. Donc à la sortie, tu as les yeux pour pleurer, et tu dis "mince…". Il y a toujours un truc qui ne va pas, donc c’est ça qui nous différencie des mecs qui gagnent. Alors on reste une grande équipe, mais qui est en demi-teinte », poursuit Vincent Moscato. Le message est passé.