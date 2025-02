Il balance sur son retour, nouvelle polémique pour le XV de France ?

Axel Cornic

Emmuré dans le silence depuis plusieurs mois, Melvyn Jaminet a décidé de s’exprimer enfin concernant son dérapage à caractère raciste survenu en pleine tournée du XV de France, en Argentine. Suspendu par la Fédération française de rugby, l’arrière pourrait faire son retour avec son club du RCT... avant de peut-être revenir en sélection ?

Suspendu depuis juillet 2024, Melvyn Jaminet n’a plus foulé un terrain de rugby. Mais son retour pourrait bientôt se préciser, puisqu’il a purgé sa peine de 34 semaines, finalement allégée après participation à des travaux d’intérêt général. Ainsi, on pourrait le revoir avec le maillot du RCT lors de la 17e journée du Top 14, avec la réception du Stade Français à Mayol.

Jaminet bientôt de retour en Top 14

Mais qu’en sera-t-il du XV de France ? Interrogé en octobre dernier, le président de la FFR avait clairement expliqué qu’il ne voulait plus revoir Jaminet porter le maillot de la sélection. « Franchement, de mon point de vue, ce sera très compliqué et si vous me demandez mon avis, pour moi c'est non » avait expliqué Florian Grill. « À un moment il faut que les gens comprennent que quand on porte le coq, quand on représente la France, je suis désolé mais il y a des choses que l'on n'a pas le droit de faire ».

Avant le XV de France ?

Mais dans un récent entretien accordé à Rugbyrama, sous la surveillance de son club du RCT, Melvyn Jaminet a clairement exprimé le souhait de pouvoir un jour revenir avec le XV de France. « L'équipe de France, ça a toujours été un rêve pour moi. C'est une institution et je respecte les décisions qui y sont prises. Maintenant, j'espère que par mon travail, mon attitude et mes performances, je pourrai un jour regagner leur confiance » a déclaré l’arrière international, qui a collectionné 20 sélections au cours de sa carrière.