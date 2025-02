XV de France - Top 14 : Un retour explosif annoncé !

Axel Cornic

Initialement suspendu pour 34 semaines, Melvyn Jaminet a réussi à anticiper son absence en participant à des travaux d’intérêt général. Il pourra ainsi refouler les pelouses du Top 14 dès le week-end prochain, avec la réception du Stade Français sur la pelouse du RCT lors de la 17e journée du Top 14.

Le public français n’a pas été très clément envers Hugo Auradou et Oscar Jégou, revenu après l’affaire de viol aggravé qui a marqué leur été. Mais qu’en sera-t-il de Melvyn Jaminet ? Coupable d’avoir tenu des propos ouvertement racistes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’arrière du XV de France avait été exclu de la tournée en Argentine et suspendu 34 semaines par la Fédération française de rugby.

Quel accueil pour Jaminet ?

Depuis octobre dernier, il s’entraine régulièrement avec son club du RCT, sans toutefois jouer. Mais ça pourrait bien ne pas tarder, puisqu’il pourrait faire son retour en Top 14 le 22 février prochain, pour la réception à Mayol du Stade Français. Et on se demande déjà quel accueil il va recevoir, lui qui avait notamment déclaré : « Le premier Arabe que je croise, je lui mets un coup de casque ! ».

« Je dois bien ça au club, après tout »

Dans un long entretien, Melvyn Jaminet s’est exprimé pour la première fois depuis son dérapage raciste et a notamment évoqué ce retour très attendu avec le RCT. « Physiquement et mentalement, je me sens bien et je suis prêt à défendre à nouveau les couleurs toulonnaises. Je dois bien ça au club, après tout » a déclaré l’arrière aux 20 sélections avec le XV de France, dans les colonnes du Midi Olympique. « Les gens au RCT m’ont beaucoup accompagné, ces derniers mois, dans mon processus de réhabilitation. Sans eux, je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui ».