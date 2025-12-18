PSG : Surprise, ce départ est annulé à la dernière minute !

Amadou Diawara

Touché à la cheville à la suite d'un très vilain tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier était supposé reprendre la compétition le 10 décembre. En effet, il était prévu que le gardien du PSG soit de retour pour le déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Toutefois, Lucas Chevalier a finalement déclaré forfait à cause de douleurs persistantes.

Le 29 novembre dernier, Lamine Camara a taclé violemment Lucas Chevalier. S'il a pu finir le match face à l'AS Monaco, le gardien du PSG a dû déclarer forfait contre le Stade Rennais (le 6 décembre).

Athletic-PSG : Chevalier devait signer son retour D'après les indiscrétions de RMC Sport, Lucas Chevalier était supposé faire son grand retour à Bilbao face à l'Athletic (le 10 décembre). Toutefois, le retour de l'international français a finalement été reporté, et ce, à cause de douleurs persistantes ressenties au niveau de sa cheville avant le déplacement à San Mamés.