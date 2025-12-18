Transfert à l’OM : Le boss met son veto, c’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Prêté pour l’intégralité de la saison dernière par Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg est officiellement devenu un joueur de l’OM à l’intersaison. Ses performances ne laisseraient pas la Juventus insensible, elle qui semble être encline à passer à l’action au cours du mercato hivernal. Que ce soit le directeur du football Medhi Benatia ou bien le président Pablo Longoria, les deux hommes ont coupé court aux espoirs de leurs homologues bianconeri.

Cette semaine, la presse italienne a lancé le feuilleton Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028 semble figurer dans les petits papiers de Luciano Spalletti, mais pas seulement. Que ce soit le coach de la Juventus ou le reste de l’organigramme du club bianconero, tous seraient sur le pont pour accueillir Hojbjerg pendant le mercato hivernal à en croire la Gazzetta dello Sport.

La Juventus prête à tenter sa chance pour Hojbjerg, le comité d’accueil est clair à Marseille Que va décider l’OM ? En interview pour le média transalpin ce jeudi, Medhi Benatia a jeté un énorme froid sur les intentions de la Juventus pour le mercato hivernal affirmant que la position de la direction était claire : aucune vente de Pierre-Emile Hojbjerg n’est au programme à la Commanderie. D’ailleurs, le directeur du football du club marseillais et son président sont sur la même longueur d’onde.