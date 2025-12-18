L’OM annonce son entraîneur pour les prochaines années !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est en 2024 que Roberto De Zerbi a pris place sur le banc de l'OM, signant alors jusqu'en 2027 avec le club phocéen. L'Italien est aujourd'hui plus épanoui que jamais sur la Canebière, envisageant même de s'inscrire au-delà de ses 3 années de contrat. Et voilà que du côté de Pablo Longoria, c'est réciproque pour l'avenir de De Zerbi.

En débarquant à l'OM, Roberto De Zerbi a semble-t-il trouvé l'endroit parfait à ses yeux pour entraîner. De quoi le convaincre d'y rester au-delà de 2027, date actuelle de la fin de son contrat avec le club phocéen ? Alors que l'Italien ne dirait pas non pour s'inscrire sur la durée à Marseille, la question est de savoir ce que pense la direction de l'OM à propos de l'avenir de De Zerbi.

« On souhaite qu'il continue beaucoup d'années ici à l'OM » En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a été très clair à propos de l'avenir de Roberto De Zerbi. Face aux journalistes, le président de l'OM a ainsi balancé : « La situation est très claire. On souhaite qu'il continue beaucoup d'années ici à l'OM. J'espère qu'il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l'OM. Quand tu connais la personne, je suis chaque jour un peu plus content de travailler avec lui ».