F1 : L’énorme craquage de Sebastian Vettel

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix du Canada 2019 restera dans les annales de la Formule 1, non seulement pour son intensité et son suspense, mais aussi pour la colère spectaculaire de Sebastian Vettel. Dans une course où chaque virage, chaque dépassement était crucial, l'incident entre Vettel et Lewis Hamilton a déclenché une polémique enflammée et des réactions pour le moins passionnées.

La Formule 1 fait escale à Montréal ce week-end afin d'y disputer le Grand Prix du Canada. Il y a 5 ans, cette course avait été marquée par un craquage d'anthologie de Sebastian Vettel qui estimait avoir été volé après avoir été sanctionné par les commissaires.

F1 - GP du Canada : Verstappen et Hamilton font trembler Schumacher https://t.co/m6qRmnGdHM pic.twitter.com/4dLQ7UY0Yr — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Vettel manque son virage et se fait sanctionner

Sebastian Vettel, au volant de sa Ferrari, avait montré une maîtrise et une détermination sans faille tout au long de la course. Parti en pole position, le quadruple champion du monde semblait en route pour une victoire éclatante, renouant ainsi avec la gloire après une série de courses décevantes. Cependant, à quelques tours de la fin, la situation a pris une tournure dramatique. En lutte intense avec Lewis Hamilton de Mercedes, Vettel a commis une petite erreur au virage 3, sortant de la piste et traversant l'herbe avant de revenir sur le circuit de manière jugée dangereuse par les commissaires de course. Hamilton, pressant Vettel de près, a été contraint de freiner pour éviter une collision. Les commissaires ont rapidement réagi, infligeant à Vettel une pénalité de cinq secondes pour " retour sur la piste de manière non sécurisée et avoir forcé une autre voiture à quitter la piste ". Cette décision controversée a transformé ce qui aurait pu être une victoire triomphale en une défaite amère pour le pilote allemand.

🗓️ On This Day 2019 : La pénalité de Vettel au Canada ! 😬L'Allemand termine 1er mais doit laisser la victoire à Hamilton en ayant écopé de 5 secondes pour un retour en piste jugé dangereux.Il exprime alors son mécontentement après la course...😡#F1pic.twitter.com/jzBd3jH6Cd — Off Track (@OffTrack_FR) June 9, 2023

Vettel échange les panneaux dans le parc fermé, l'image mythique !

La colère de Sebastian Vettel était palpable. À la radio, il a exprimé son mécontentement avec véhémence, dénonçant la décision des commissaires et clamant son innocence. Après avoir franchi la ligne d'arrivée en premier, mais ayant été relégué à la deuxième place à cause de la pénalité, Vettel a refusé de masquer son ressentiment. Dans un geste symbolique de sa frustration, Vettel a échangé les panneaux indiquant les positions des voitures sur la grille du parc fermé, plaçant le panneau "1" devant son propre véhicule et le panneau "2" devant la Mercedes de Hamilton. Sur le podium, le Britannique avait ensuite invité son homologue allemand à le rejoindre sur la première marche du podium. Le public canadien avait alors hué Hamilton et Vettel était intervenu pour le calmer. Ferrari avait tout de même décidé de faire appel de cette sanction après la course mais la FIA l'avait rejeté, laissant donc la victoire à Lewis Hamilton.