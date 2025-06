Son transfert au PSG capote, la lourde accusation

Malgré avoir été très proche de rejoindre le PSG, Franco Mastantuono a finalement fait le choix de s’engager avec le Real Madrid. Depuis sa signature chez le club espagnol, de lourdes accusations ressortent d’ailleurs sur le milieu offensif. Ce dernier est notamment accusé d’avoir eu des propos racistes envers un jeune joueur brésilien.

Le Real Madrid a dégoûté le PSG

Le PSG peut l’avoir mauvaise dans le dossier Franco Mastantuono. En effet, le talent argentin était courtisé par de nombreux grands clubs et le champion de France pensait donc tenir la corde. Malheureusement, le Real Madrid a fait son irruption au dernier moment, juste avant la signature du milieu offensif, et cela a donc fait capoter le deal. De par son aura, la formation espagnole a réussi à rafler la mise et cela ne devrait donc pas améliorer ses relations avec Paris.