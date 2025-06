PSG : Luis Enrique approché, un club tente sa chance !

Ce dimanche soir, le PSG affronte l’Atlético de Madrid pour son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs. Une rencontre qui aurait pu être symbolique pour Luis Enrique, car il y a plusieurs années, le technicien espagnol était proche de s’engager avec les Colchoneros, mais il avait finalement décidé de rejoindre l’AS Rome.

Après leur sacre en Ligue des champions, les joueurs du PSG n’ont malheureusement pas pu prendre de vacances. Les Parisiens ont dû préparer la Coupe du monde des clubs et notamment le match de ce dimanche soir contre l’Atlético de Madrid. Les partenaires de Marquinhos auront donc une nouvelle occasion de mettre la main sur un trophée et de rendre cette saison encore plus historique.