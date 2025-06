Transfert annulé au PSG, la catastrophe qui a tout bouleversé !

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale s’est mis à recruter des stars, mais restait attentif aux cracks qui émergeaient en Ligue 1. Les Rouge-et-Bleu étaient notamment intéressés par les services de Morgan Sanson en 2015, avant qu’une catastrophe n’annule le transfert.

«Il écrit sur le tableau : Paris, Lyon et Arsenal»

« Ça se passe après un match avec les Espoirs. Là, mon agent m’appelle et me dit de venir aux bureaux. Je vais le voir et il écrit sur le tableau : Paris, Lyon et Arsenal. Il me dit : « C’est les clubs qu’on a pour toi. On est en train de discuter, ils ont vu ton match avec les Espoirs, on est en train d’avancer ». Pour moi, c’était un truc de fou. Là, où ça avance le plus, c’est avec Lyon. On s’accorde plus ou moins sur les chiffres, on était en phase. Vraiment, ça se faisait. Pourquoi plus Lyon que Paris ? Je n’avais pas le feeling. Parce que aussi ça n’avait pas avancé plus que cela. Le club qui avait vraiment pris les devants c’était Lyon » a ensuite ajouté l’ancien joueur de l’OM.