Paul Pogba à l’OM, la grande annonce en direct !

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Paul Pogba ne devrait finalement pas poser ses valises sur la Canebière. Selon Téléfoot, l’AS Monaco serait désormais en pole position pour accueillir le champion du monde 2018, qui pourrait faire son grand retour en Ligue 1 après une longue période d’indisponibilité.

Le feuilleton Paul Pogba à l’OM va toucher à sa fin. Le journaliste italien Fabrizio Romano avait indiqué que l’AS Monaco était le club le plus avancé sur le dossier menant à La Pioche, et qu’il ne manquerait plus que le feu vert du champion du monde 2018 pour finaliser cette piste.