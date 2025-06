Transferts : Un crack à l’OM, l’annonce surprise !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient d’officialiser l’arrivée de CJ Egan-Riley libre en provenance de Burnley, l’OM compte continuer à renforcer son secteur défensif. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient sur la piste d’un jeune talent italien évoluant à Parme : Giovanni Leoni. Le joueur âgé de 18 ans serait notamment suivi par l’Inter et l’AC Milan.

Une grosse concurrence pour l’OM

Âgé de 18 ans, ce défenseur central est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Parme et aurait tapé dans l'œil de l’Inter Milan et de l’AC Milan, qui seraient tous les deux dans la course pour le recruter. Giovanni Leoni aurait également des prétendants en Angleterre, où Tottenham et Bournemouth le suivraient.