Transferts : Un champion d’Europe à l’OM, la nouvelle révélation de la presse étrangère !

Voilà plusieurs semaines déjà que le nom d'Aymeric Laporte est lié à celui de l’Olympique de Marseille. Les premières indiscrétions ont évoqué une possible arrivée libre pour le défenseur central de 31 ans, qui souhaitait s’affranchir du contrat qui le lie à Al Nassr jusqu’en juin 2026. Mais la situation semble finalement s’être compliquée tout récemment.

Pour renforcer sa défense, l’ OM pourrait frapper fort. Ce secteur de jeu a souvent posé des problèmes à Roberto De Zerbi au cours de la saison qui vient de se terminer, ce qui oblige le club phocéen a recruter plusieurs renforts. Et l’un d’entre eux pourrait bien être Aymeric Laporte , qui aurait l’intention de retrouver l’Europe après deux saisons passées en Arabie Saoudite.

Bilbao ne serait plus un obstacle, mais...

Pour ne rien arranger, AS nous apprend que d’autres clubs se seraient renseignés pour Aymeric Laporte, comme l’Inter, le Napoli et Arsenal. En Espagne, l’Athletic Bilbao rêvait également d’un retour de son ancien joueur, mais finalement les 27M€ réclamés par Al Nassr auraient refroidi les dirigeants et cette piste serait quasiment écartée. Un rival en moins pour l’OM, qui devra toutefois frapper très fort pour rafler la mise.